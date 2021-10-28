Заслуженный артист Бурятии готовит премьеру клипа

Ролик будет представлен на концерте



Бутидэй Дондок Сэрэн готовит премьеру клипа. Презентация клипа на песню «Сэлэнгэ» состоится 3 ноября в театре оперы и балета на сольном концерте исполнителя.



Первый концерт в статусе «Заслуженный артист Бурятии» должен был состояться ещё в июне этого года, однако, из-за пандемии его пришлось перенести. Тогда, Дондок Сэрэн вместе с коллегами – ансамблем ятагисток «Эрдэни ятаг», записал клип на известную песню «Сэлэнгэ». Новая дата релиза – 3 ноября. Первыми его увидят зрители, которые придут поддержать артиста на его долгожданном сольном концерте.



- Я приглашаю всех зрителей, слушателей, любителей бурятской песни. Вместе со мной на сцену выйдут мои коллеги – Национальный оркестр Бурятии, солисты и балет театра. С нетерпением жду всех! – поделился Дондок Сэрэн.



Концерт состоится 3 ноября в 18:30 в театре оперы и балета.



Возрастное ограничение: 6+.

