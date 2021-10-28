Главный санврач Бурятии: «Эпидситуация по COVID-19 остаётся напряжённой»

Общество, Фото: управление Роспотребнадзора по Бурятии

Он отметил, что использование чужого QR-кода будет расцениваться как административное правонарушение



Руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев обратился к жителям республики. Вначале он отметил, что в республике эпидситуация по COVID-19 остаётся напряжённой.



- Заболеваемость растёт. С 30 октября по 7 ноября в стране объявлены нерабочие дни. В этот период будет осуществляться допуск в общественные места по QR-кодам. Именно поэтому предпринимателям важно организовать и проконтролировать работу пропускной системы, чтобы всё четко исполнялось согласно указу главы нашей республики. При этом важно знать, что использование чужого QR-кода будет расцениваться как административное правонарушение. Поэтому я прошу отнестись к этому со всей серьёзностью, - сказал Сергей Ханхареев.



Также он настоятельно попросил не расслабляться и соблюдать все меры профилактики: обязательно носить защитные маски, соблюдать дистанцию, ограничивать свои контакты.



- Я рекомендую избегать мест массового скопления людей, а больше времени проводить с семьёй. Уважаемые земляки, прошу, поймите, что от нас с вами зависит очень многое. От того, как мы проведём неделю выходных, как мы будем соблюдать все меры профилактики, зависит безопасность и здоровье всех нас. Я желаю всем хороших выходных и здоровья! – подытожил главный санврач Бурятии.





