Он отметил, что использование чужого QR-кода будет расцениваться как административное правонарушение
Руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев обратился к жителям республики. Вначале он отметил, что в республике эпидситуация по COVID-19 остаётся напряжённой.
- Заболеваемость растёт. С 30 октября по 7 ноября в стране объявлены нерабочие дни. В этот период будет осуществляться допуск в общественные места по QR-кодам. Именно поэтому предпринимателям важно организовать и проконтролировать работу пропускной системы, чтобы всё четко исполнялось согласно указу главы нашей республики. При этом важно знать, что использование чужого QR-кода будет расцениваться как административное правонарушение. Поэтому я прошу отнестись к этому со всей серьёзностью, - сказал Сергей Ханхареев.
Также он настоятельно попросил не расслабляться и соблюдать все меры профилактики: обязательно носить защитные маски, соблюдать дистанцию, ограничивать свои контакты.
- Я рекомендую избегать мест массового скопления людей, а больше времени проводить с семьёй. Уважаемые земляки, прошу, поймите, что от нас с вами зависит очень многое. От того, как мы проведём неделю выходных, как мы будем соблюдать все меры профилактики, зависит безопасность и здоровье всех нас. Я желаю всем хороших выходных и здоровья! – подытожил главный санврач Бурятии.
Главный санврач Бурятии: «Эпидситуация по COVID-19 остаётся напряжённой»
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