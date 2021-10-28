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14% жителей Бурятии хотели бы никогда не работать

14% жителей Бурятии хотели бы никогда не работать
Общество,  Фото:pexels.com
42% жителей республики готовы работать ради интереса, а не из-за денег

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей из Бурятии и выяснила, чем бы они занимались, если бы не работа.

14% соискателей из Бурятии признались, что хотели бы никогда не работать. Ещё 14% затруднились ответить, а 72% - сообщили, что такого желания не испытывают. Для сравнения: по России в целом никогда не работать мечтают 25%, нет такой мечты у 60% опрошенных.

- Интересно, что тех, кто хочет никогда не работать, чаще всего можно встретить в сфере продаж (32%), среди юристов (30%) и административного персонала (29%). Меньше всего таких респондентов оказалось среди строителей и специалистов по управлению персоналом (по 17%), - отмечает hh.ru.

Если бы не нужно было зарабатывать на жизнь, то 56% жителей Бурятии предпочли бы заниматься саморазвитием, 53% - посвятили бы своё время семье, 50% – отправились путешествовать, 47% – уделили бы время своему хобби. 17% с удовольствием занялись бы спортом, а 14% – наукой. 3% рассказали, что вели бы блог, 6%, в такой ситуации, тусовались и вели светскую жизнь.

Интересно, что 42% соискателей из Бурятии сообщили, что всё равно работали бы – не ради денег, а из интереса. Это самый высокий показатель по стране. Чаще всего такой ответ давали представители высшего менеджмента (37%), сферы искусства и медиа (35%), а также маркетологи и специалисты по PR и рекламе (33%).
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