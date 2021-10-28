Урологические лазеры позволяют осуществлять операции без малейшего разреза
Хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко внедряют новый метод лечения мочекаменной болезни.
- Использование лазерного оборудования в урологической хирургии во всём мире признано одним из самых эффективных способов лечения. Урологические лазеры позволяют осуществлять операции без малейшего разреза и практически исключают риск послеоперационных осложнений. Теперь новейшее оборудование есть и в Республиканской больнице имени Семашко, - сообщают в учреждении.
Для проведения мастер-класса в Улан-Удэ прилетел врач-уролог одного из ведущих центров страны, кандидат медицинских наук Игорь Сальников. Игорь Михайлович провёл несколько показательных операций, две из которых выполняются впервые в Бурятии – эндоскопическое лазерное дробление камней мочевых путей и лазерная энуклеация аденомы предстательной железы. «А между тем, мочекаменная болезнь является бичом современной урологии, и новые способы её лечения позволят оказывать необходимую помощь на высоком уровне», - отметили в больнице.
В Улан-Удэ внедряют новый метод лечения мочекаменной болезни
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