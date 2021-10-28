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В Иркутской области продолжается пал сухой травы

В Иркутской области продолжается пал сухой травы
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
В регионе уже готовятся к пожароопасному периоду следующего года

В Иркутской области продолжается подготовка муниципалитетов к весеннему пожароопасному периоду следующего года. По состоянию на сегодняшний день в профилактических целях проведено 565 отжигов сухой растительности на площади 16 тысяч 956 га.

Наиболее активно такая работа организована в Куйтунском районе, где площадь контролируемых отжигов составляет более 9 тысяч га. Ежедневно профилактические выжигания сухой растительности проводятся во всех районах. Накануне вдоль автомобильных трасс по Качугскому тракту проведены отжиги на площади 1,5 га и по Байкальскому тракту на площади 1,1 га. Сегодня профилактическая работа с привлечением подразделений пожарной охраны будет продолжена.

Там, где есть возможность убрать сухую траву скашиванием, муниципалитеты организуют скашивание и очистку территории от мусора и сухой растительности. Такая работа в области проведена на общей площади более 19,5 тысяч га, из которых 18 тысяч га – в границах Эхирит-Булагатского района.

Также силами администраций муниципальных образований создано и обновлено 394 минерализованных полосы общей протяжённостью 1206 км. Таким образом обеспечивается защита населённых пунктов от угрозы перехода природных пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. 
Иркутская область

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