В регионе уже готовятся к пожароопасному периоду следующего года
В Иркутской области продолжается подготовка муниципалитетов к весеннему пожароопасному периоду следующего года. По состоянию на сегодняшний день в профилактических целях проведено 565 отжигов сухой растительности на площади 16 тысяч 956 га.
Наиболее активно такая работа организована в Куйтунском районе, где площадь контролируемых отжигов составляет более 9 тысяч га. Ежедневно профилактические выжигания сухой растительности проводятся во всех районах. Накануне вдоль автомобильных трасс по Качугскому тракту проведены отжиги на площади 1,5 га и по Байкальскому тракту на площади 1,1 га. Сегодня профилактическая работа с привлечением подразделений пожарной охраны будет продолжена.
Там, где есть возможность убрать сухую траву скашиванием, муниципалитеты организуют скашивание и очистку территории от мусора и сухой растительности. Такая работа в области проведена на общей площади более 19,5 тысяч га, из которых 18 тысяч га – в границах Эхирит-Булагатского района.
Также силами администраций муниципальных образований создано и обновлено 394 минерализованных полосы общей протяжённостью 1206 км. Таким образом обеспечивается защита населённых пунктов от угрозы перехода природных пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области продолжается пал сухой травы
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