В улан-удэнской колонии прошёл ритуал освобождения

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Осуждённая досрочно покинула колонию



В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся ритуал освобождения осуждённой по условно-досрочное освобождению (УДО). В пресс-службе УФСИН по Бурятии отмечают, что женщина заслужила это право добросовестным трудом, общественной деятельностью и занятиями в творческих коллективах учреждения.



- Прежде чем покинуть исправительное учреждение, осуждённая поблагодарила руководство исправительного учреждения за предоставленную возможность начать жизнь «с чистого листа», а также пожелала другим осуждённым успехов на пути исправления и скорейшего освобождения, - сообщили в пресс-службе.



Начальник отряда выразил надежду на то, что все её планы реализуются, и то время, что она провела в учреждении, не прошло для неё даром.

