Осуждённая досрочно покинула колонию
В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся ритуал освобождения осуждённой по условно-досрочное освобождению (УДО). В пресс-службе УФСИН по Бурятии отмечают, что женщина заслужила это право добросовестным трудом, общественной деятельностью и занятиями в творческих коллективах учреждения.
- Прежде чем покинуть исправительное учреждение, осуждённая поблагодарила руководство исправительного учреждения за предоставленную возможность начать жизнь «с чистого листа», а также пожелала другим осуждённым успехов на пути исправления и скорейшего освобождения, - сообщили в пресс-службе.
Начальник отряда выразил надежду на то, что все её планы реализуются, и то время, что она провела в учреждении, не прошло для неё даром.
В улан-удэнской колонии прошёл ритуал освобождения
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