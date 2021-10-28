В заказнике Бурятии обустроен пункт наблюдения за животными

Общество, Фото: пресс-служба Байкальского заповедника

Посетители смогут увидеть зверей в естественной среде обитания



В Алтачейском заказнике Бурятии обустроен пункт для наблюдения за дикими животными в естественной среде обитания. Он создан по проекту «Луговодство – новый метод сохранения диких копытных животных». Теперь посетители смогут не только наблюдать за животными, но и увезти с собой редкие кадры заповедных обитателей в дикой природе.



- Наблюдательный пункт является важным инструментом экологического просвещения и развития познавательного туризма, что способствует сохранению фауны заказника. Посетители смогут погрузиться в естественные условия заповедного мира Алтачея, почувствовать себя частью природы, удовлетворить свои потребности, получить новые впечатления и яркие эмоции, - сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.



В рамках проекта планируется создать новый экологический маршрут, который будет включать в себя не только наблюдение за дикими животными, но и демонстрировать новые приёмы биотехнических мероприятий по сохранению животного мира заказника. Как пояснили в заповеднике, создание многолетних лугов – это один из способов сохранения жизни диких животных особенно в период бескормицы. Именно здесь они смогут полакомиться качественным сенажом из трав с высоким содержанием питательных элементов. На маршруте дополнительно планируется обустроить ещё два наблюдательных пункта, чтобы посетители могли наблюдать за жизнью таёжных обитателей на подкормочных площадках и кормовых полях. Наблюдая за животными в естественной среде обитания, посетители заказника смогут посмотреть на мир новым взглядом.



Справка



Государственный природный заказник федерального значения «Алтачейский» передан под охрану ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» в марте 2011 года. Создан заказник в сентябре 1966 г. – это старейший заказник в республике. Расположен заказник на северных склонах Заганского хребта, в юго-восточной части Бурятии. Площадь заказника составляет 78373,6 га. Создан с целью сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания. В заказнике отмечается самая высокая плотность и численность благородного оленя в Байкальском регионе.

