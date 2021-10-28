В Иркутской области 20 тонн рыбы перевозили без документов

Общество, Фото: управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Груз был задержан до выяснения обстоятельств



25 и 26 октября на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке во время досмотра автотранспорта выявлено нарушение правил перевозки продукции.



Партию замороженной рыбы и рыбопродукции без ветеринарных сопроводительных документов перевозил водитель большегруза из Владивостока в Воронеж и Рязань.



- Владельцы привлечены к административной ответственности в виде штрафа по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ за нарушение требований п. 3 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», утверждённых приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Груз был задержан до выяснения обстоятельств, но после досылки необходимых документов от предприятия-отправителя – проследовал дальше в пункт назначения.

