Более шести тысяч школьников учатся дистанционно
В Иркутской области нет школ, закрытых на карантин из-за коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе регионального правительства накануне.
В 127 школах в дистанционной форме обучаются 6632 школьника, которые были в контакте с заболевшими COVID-19, это 1,9 % от числа обучающихся в школах региона. Заболевших коронавирусной инфекцией школьников – 269 человек, 45 учителей.
На карантин из-за коронавирусной инфекции переведены два детских сада в Качугском и Нижнеилимском районах. В 78 детских садах региона на карантин закрыто 107 групп, в которых числится 1553 ребёнка, эти дети не посещают детские сады по контакту.
В средних профессиональных организациях Иркутской области числятся заболевшими 50 студентов очных отделений. В настоящее время 895 человек обучается в дистанционной форме по контакту с заболевшими COVID-19, это 2,7 % от общего числа обучающихся.
Из 23-х вузов Иркутской области в 21-ом учебном заведении 23 группы обучаются дистанционно. Среди студентов выявлено 123 случая заболевания коронавирусной инфекцией. В дистанционной форме обучается 989 человек по причине контакта с заболевшими, что составляет 0,002% от общего числа студентов очной формы обучения. Выявлено 11 заболевших преподавателей.
Таким образом, на 27 октября 2021 года всего в 266 образовательных организациях образовательная деятельность частично осуществляется в дистанционной форме в связи с выявлением заболевших COVID-19.
В Иркутской области некоторые детсады уходят на карантин из-за коронавируса
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Осуждённая досрочно покинула колонию
На амбулаторном лечении почти три тысячи пациентов
Груз был задержан до выяснения обстоятельств
Жителей Бурятии призывают поддержать спортсмена в народном онлайн-голосовании
Более шести тысяч школьников учатся дистанционно
Огонь едва не уничтожил дела осуждённых
Организация работала незаконно
В вопросе разбиралась прокуратура
Владельца магазина оштрафовали на пять тысяч рублей
Деньги выплачивали с задержкой
Не все отдыхающие забирают за собой мусор
В заповеднике «Убсунурская котловина» прошёл учёт животных
В Улан-Удэ сохраняются дневные плюсовые температуры
Общество, 27.10.2021
В этом году всероссийская акция приурочена ко Дню народного единства
Общество, 27.10.2021
В семье из Балейского района – две Анны и два Сергея