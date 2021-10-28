В Иркутской области некоторые детсады уходят на карантин из-за коронавируса

Более шести тысяч школьников учатся дистанционно



В Иркутской области нет школ, закрытых на карантин из-за коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе регионального правительства накануне.



В 127 школах в дистанционной форме обучаются 6632 школьника, которые были в контакте с заболевшими COVID-19, это 1,9 % от числа обучающихся в школах региона. Заболевших коронавирусной инфекцией школьников – 269 человек, 45 учителей.



На карантин из-за коронавирусной инфекции переведены два детских сада в Качугском и Нижнеилимском районах. В 78 детских садах региона на карантин закрыто 107 групп, в которых числится 1553 ребёнка, эти дети не посещают детские сады по контакту.



В средних профессиональных организациях Иркутской области числятся заболевшими 50 студентов очных отделений. В настоящее время 895 человек обучается в дистанционной форме по контакту с заболевшими COVID-19, это 2,7 % от общего числа обучающихся.



Из 23-х вузов Иркутской области в 21-ом учебном заведении 23 группы обучаются дистанционно. Среди студентов выявлено 123 случая заболевания коронавирусной инфекцией. В дистанционной форме обучается 989 человек по причине контакта с заболевшими, что составляет 0,002% от общего числа студентов очной формы обучения. Выявлено 11 заболевших преподавателей.



Таким образом, на 27 октября 2021 года всего в 266 образовательных организациях образовательная деятельность частично осуществляется в дистанционной форме в связи с выявлением заболевших COVID-19.

