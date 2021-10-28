Она позволит повысить мобильность подразделений связи
В соединении управления Восточного военного округа в Бурятии поступила новейшая подвижная электростанция, спроектированная на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-5350.
Новое поступление техники осуществлено в рамках Гособоронзаказа на 2021 год. Электростанция позволит повысить мобильность подразделений связи при выполнении специальных задач по обеспечению бесперебойной электроэнергией систем управления и связи.
- Подвижная электростанция смонтирована в кузове-фургоне автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-5350. Она предназначена для питания потребителей электроэнергией трёхфазного переменного тока напряжением 380 В номинальной мощностью 30 кВт. Данная подвижная электростанция рассчитана на работу в диапазонах температур от -40 до +50 градусов Цельсия и обеспечивает выдачу потребителям тока с заданными параметрами, автоматическое переключение питания потребителей при отклонении параметров сети от номинальных значений, а также дистанционное управление и контроль за работой системы электропитания потребителей с рабочего места начальника электростанции, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Связистам Бурятии поступила подвижная электростанция
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