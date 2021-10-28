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В Улан-Удэ через суд закроют компанию по выдаче займов

В Улан-Удэ через суд закроют компанию по выдаче займов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Организация работала незаконно

В текущем году органами прокуратуры Бурятии по результатам проверки соблюдения законодательства о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях пресечена деятельность организаций, незаконно предоставляющих займы гражданам.

Так, по постановлению прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности по статье 14.56 КоАП РФ «Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов» в виде предупреждения. Суд удовлетворил иск о прекращении предпринимателем незаконной деятельности по предоставлению потребительских займов.

Прокурорами Октябрьского и Советского районов Улан-Удэ на основании информаций Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации в суды направлены два исковых заявления о понуждении организаций исключить из своего наименования словосочетание «микрокредитная компания». Исковые требования прокуроров удовлетворены, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа. 
прокуратура

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