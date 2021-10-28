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Более 30 мешков мусора собрали добровольцы в нацпарке в Бурятии

Более 30 мешков мусора собрали добровольцы в нацпарке в Бурятии
Общество,  Фото:tunkapark
Не все отдыхающие забирают за собой мусор

Во время двух экологических десантов собрано около тридцати пяти мешков мусора на территории Хонгор Уула и источника в местности Ибогай, сообщили в национальном парке «Тункинский».

- Очень часто бывает, что люди после отдыха оставляют большое количество стеклянных бутылок, пластиковых бутылок в которые можно было бы набрать аршан, а органический мусор просто оставить на перегнивание закопав в землю, - рассказала Анжела Ильина, заместитель начальника отдела науки и экологического просвещения.

Добровольцами собрано около 35 мешков бутылок, банок, пластика и бумаги. Такие трудовые экодесанты уже традиция, которая объединяет сотрудников национального парка «Тункинский».

Сотрудники нацпарка просят всех гостей и жителей Тункинской долины относиться сознательнее и бережнее к природе, не вешать на деревья ленточек, не оставлять бытовой мусор.
мусор

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