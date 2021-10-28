Более 30 мешков мусора собрали добровольцы в нацпарке в Бурятии

Не все отдыхающие забирают за собой мусор



Во время двух экологических десантов собрано около тридцати пяти мешков мусора на территории Хонгор Уула и источника в местности Ибогай, сообщили в национальном парке «Тункинский».



- Очень часто бывает, что люди после отдыха оставляют большое количество стеклянных бутылок, пластиковых бутылок в которые можно было бы набрать аршан, а органический мусор просто оставить на перегнивание закопав в землю, - рассказала Анжела Ильина, заместитель начальника отдела науки и экологического просвещения.



Добровольцами собрано около 35 мешков бутылок, банок, пластика и бумаги. Такие трудовые экодесанты уже традиция, которая объединяет сотрудников национального парка «Тункинский».



Сотрудники нацпарка просят всех гостей и жителей Тункинской долины относиться сознательнее и бережнее к природе, не вешать на деревья ленточек, не оставлять бытовой мусор.

