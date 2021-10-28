Не все отдыхающие забирают за собой мусор
Во время двух экологических десантов собрано около тридцати пяти мешков мусора на территории Хонгор Уула и источника в местности Ибогай, сообщили в национальном парке «Тункинский».
- Очень часто бывает, что люди после отдыха оставляют большое количество стеклянных бутылок, пластиковых бутылок в которые можно было бы набрать аршан, а органический мусор просто оставить на перегнивание закопав в землю, - рассказала Анжела Ильина, заместитель начальника отдела науки и экологического просвещения.
Добровольцами собрано около 35 мешков бутылок, банок, пластика и бумаги. Такие трудовые экодесанты уже традиция, которая объединяет сотрудников национального парка «Тункинский».
Сотрудники нацпарка просят всех гостей и жителей Тункинской долины относиться сознательнее и бережнее к природе, не вешать на деревья ленточек, не оставлять бытовой мусор.
Более 30 мешков мусора собрали добровольцы в нацпарке в Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Не все отдыхающие забирают за собой мусор
В заповеднике «Убсунурская котловина» прошёл учёт животных
В Улан-Удэ сохраняются дневные плюсовые температуры
В этом году всероссийская акция приурочена ко Дню народного единства
В семье из Балейского района – две Анны и два Сергея
Для госслужащих вводятся дополнительные меры стимулирования вакцинации
Принять участие могут жители города в возрасте от 11 до 17 лет
«Ульгэр» выступит на сцене театра кукол Образцова
Конструкции расположены на местах традиционных остановок туристов
Военнослужащие прошли курс интенсивной боевой подготовки
Также среди победителей Хабаровский край и Еврейская АО
Спортивные школы продолжат тренировки в обычном режиме
30 работ Бато-Мунко Чимитова представлены в музее Востока
Коллектив ГБАТД им. Х. Намсараева примет участие в фестивале «Артимиграция – детям»
С 30 октября посетители обязаны иметь при себе паспорт, сертификат или справку