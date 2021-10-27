В Улан-Удэ пересмотрели городской бюджет

По безвозмездным расходам бюджет увеличился на 883,3 миллиона рублей



На очередной сессии Улан-Удэнского горсовета депутатами были приняты изменения в городском бюджете на 2021. Согласно проекту решения, доходы Улан-Удэ в нынешнем году увеличиваются на 883,3 миллиона рублей по безвозмездным поступлениям. Расходы увеличены на 887,5 миллионов рублей.



Разница между доходами и расходами в 4,2 миллиона рублей обусловлена получением бюджетного кредита из республиканского бюджета. Эти деньги будут направлены на оплату коммунальных услуг.



- Бюджет является самым главным документом, который определяет всю нашу жизнь, все основные параметры, все те проблемы, которые мы испытываем в городе, мы пытаемся решить за счёт денег, которые предусматриваем в бюджете, - рассказал Михаил Гергенов, депутат Улан-Удэнского горсовета.



В итоге расходы Улан-Удэ в этом году составят 16 миллиардов 143 миллиона рублей. Долг столицы Бурятии вырос до 1 млрд. 206 млн. руб.



Кроме того, на сессии были внесены изменения в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Улан-Удэ на 2019-2025 годы.



Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры разработана в 2018 году. Она устанавливает перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Улан-Удэ.



Изменения в программу вносятся ежегодно, в зависимости от того, каким объектам, особенно строящимся, необходимо подвести дороги. В этом году изменения коснулись проездов в СНТ «Тепловик» через ДНТ «Энергия плюс», к строящемуся детскому саду по улице Боевая, дороге, соединяющей две улицы - Ключевская и Тобольская, с организацией проезда через железнодорожную ветку вблизи поликлиники № 3; также улица Путейская в мкрн. Мостовой и дорога до проходной административного здания авиазавода.



- Их планируется в ближайшие годы отремонтировать. По одному из участков была дискуссия, сейчас предоставили коллеги всю подробную информацию, и все участки были включены, - пояснил председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков.



Также на сессии был утверждён порядок финансирования компенсации затрат по проезду для 159 учащихся из школ №7 и 47.



Расстояние до школы для детей превышает 3 километра. Потребность в финансировании из городского бюджета на 2021-2022 учебный год составляет 1 миллион 289 тыс. руб., в том числе в 2021 году необходимо 580 тыс. руб.



- Также дополнительно задавался вопрос о качестве перевозок, каким транспортом перевозятся дети. И мы поняли, что все школьные автобусы прикреплены к школам. Дали рекомендацию комитету по образованию, чтобы они рассмотрели возможность централизованной доставки детей и был один гараж школьных автобусов при администрации города, - рассказал председатель комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета Денис Гармаев.

