Житель Бурятии ударил доской пьяного скандалиста

Мужчине дали условный срок



Иволгинским районным судом осуждён мужчина за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью гражданина.



Как сообщают в пресс-службе суда, летом 2019 года ночью пьяный потерпевший, находясь в доме местной жительницы, вёл себя аморально. Об этом женщина сообщила мужчине, дом которого расположен в одной ограде с её домом. После чего сосед жительницы Бурятии попросил скандалиста выйти из дома.



В ограде в ходе разговора между ними возник конфликт, началась потасовка. Мужчина нанёс дебоширу удар доской в ухо, тем самым причинил тяжкий вред его здоровью.



Суд признал его виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». При назначении наказания суд учёл фактические обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих обстоятельств, а также аморальное и противоправное поведение потерпевшего, послужившее поводом для преступления, отсутствие отягчающих обстоятельств.



Мужчине назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.



Приговор суда вступил в законную силу.

