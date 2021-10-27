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В Иркутской области за прививку дадут выходные

В Иркутской области за прививку дадут выходные
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для госслужащих вводятся дополнительные меры стимулирования вакцинации

В Иркутской области два дополнительных выходных будут предоставляться работникам государственных учреждений, а также госслужащим, прошедшим вакцинацию (ревакцинацию) от COVID-19 во время нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября). Распоряжение о дополнительных мерах стимулирования вакцинации подписал глава региона.

Выходные дни будут предоставляться в любое время по письменному заявлению сотрудника при предъявлении справки о вакцинации (ревакцинации) от новой коронавирусной инфекции.

Подобные меры стимулирования рекомендовано ввести руководителям органов местного самоуправления, муниципальных организаций и хозяйствующих субъектов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область вакцинация выходные дни

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