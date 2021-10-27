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«Сбер в эфире» расскажет о цифровых навыках

«Сбер в эфире» расскажет о цифровых навыках
Общество, 
Следующий мастер-класс для студентов состоится 28 октября

28 октября Байкальский банк Сбербанка проведёт очередной выпуск спецпроекта «Сбер в эфире». Темой образовательного мастер-класса для студентов вузов и ссузов Иркутской области, Забайкальского края, Якутии и Бурятии станут компетенции «Digital skills».

- Мы учли мнение участников предыдущих эфиров, которые у нас состоялись 1 и 15 октября, – студентов очень интересовала тема цифровых навыков. И в очередном выпуске эфира решили подробно рассказать именно об этом. Эксперты Сбера поделятся практическими знаниями цифровых компетенций, расскажут, зачем их развивать. Затронем мы и тему рисков digital мира. Сегодня это тоже важно понимать тем, кто находится на старте своей профессиональной карьеры. Многие сейчас на «ты» с различными девайсами и программным обеспечением, мы все привыкли и к удобству покупок в интернете и к онлайн-банкингу, интернету вещей и другим возможностям современного цифрового мира. Но, часто не задумываемся о том, что в digital мире есть определённые правила безопасности, и соблюдать их жизненно необходимо, - рассказала Юлиана Рога, директор центра развития талантов Байкальского банка Сбербанка.

Информационный проект Байкальского банка «Сбер в эфире» приурочен к 180-летию Сбербанка и направлен на раннюю профориентацию молодёжи, информирование студентов и преподавателей учебных заведений регионов присутствия Байкальского банка о современных тенденциях в мире профессий, трендах на запрос компетенций специалистов.

В первом выпуске онлайн-проекта «Сбер в эфире» 1 октября эксперты банка и компаний, входящих в его экосистему, рассказали о компетенциях, востребованных в VUCA мире, во втором – о системном мышлении. Мастер-классы проходят в формате диалога спикеров со слушателями, с применением интерактивных элементов и нестандартных решений в подаче информации. Во время эфира, среди активных участников мастер-класса, проходит розыгрыш призов.

Эфир, посвящённый теме «Цифровые навыки от Сбера», состоится 28 октября с 8:00 до 9:00 по московскому времени. Принять участие в проекте могут все желающие. Мастер-класс проходит в открытом формате, на платформе Zoom. Ссылка для подключения к проекту «Сбер в эфире», выпуск № 3:


Возрастное ограничение 16+

Справка

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбер Сбербанк вузы ссузы студенты

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