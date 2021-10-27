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Прибывшую из-за границы улан-удэнку оштрафовали на 15 тысяч

Прибывшую из-за границы улан-удэнку оштрафовали на 15 тысяч
Общество,  Фото:pixabay.com
Она вовремя не сдала анализы на лабораторное исследование COVID-19

Постановлением суда улан-удэнка признана виновной в административном правонарушении. Горожанке назначен штраф в 15 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, в марте 2021 года женщина прибыла на территорию России из Южной Кореи на самолёте. Однако в течение трех календарных дней со дня прибытия в страну она не сдала анализы на лабораторное исследование COVID-19 методом ПЦР и не разместила информацию о результате исследования на портале госуслуг. Тем самым, нарушила требования п. 2.2 постановления № 7 главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020.

- Суд пришёл к выводу, что допущенные ею нарушения представляют реальную угрозу для жизни и здоровья людей, в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Бурятия, могут привести к возникновению массовых инфекционных заболеваний, - отметили в Железнодорожном районном суде.

В настоящее время постановление вступило в законную силу. 
суд

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