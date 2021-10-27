В Забайкалье детям дали имена родителей

В семье из Балейского района – две Анны и два Сергея



В семье Сергея и Анны из Балейского района Забайкальского края новорождённых детей назвали также, как зовут самих родителей. Старшую дочь зовут Анной, а недавно родивший сын получил имя Сергей.



Отчество самого отца – Сергеевич. Таким образом новорождённый – второй Сергей Сергеевич в семье.



Какое имя дать, если родится третий ребёнок, родители пока не придумали. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.

