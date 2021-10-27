В семье из Балейского района – две Анны и два Сергея
В семье Сергея и Анны из Балейского района Забайкальского края новорождённых детей назвали также, как зовут самих родителей. Старшую дочь зовут Анной, а недавно родивший сын получил имя Сергей.
Отчество самого отца – Сергеевич. Таким образом новорождённый – второй Сергей Сергеевич в семье.
Какое имя дать, если родится третий ребёнок, родители пока не придумали. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
В Забайкалье детям дали имена родителей
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