В заповеднике «Убсунурская котловина» прошёл учёт животных
С 9 по 24 октября на трансграничной территории охранной зоны кластерного участка заповедника «Убсунурская котловина» в Монгун-Тайгинском кожууне Тувы проводился очередной этап международного учёта архара при поддержке WWF России – Всемирного фонда дикой природы. В этом году учётные работы проводились силами сотрудников заповедника «Убсунурская котловина» и природного парка «Тыва», всего участвовало семь человек.
Учётной группой было зарегистрировано 249 голов архара. А также на обследуемой территории были встречены 134 головы козерога, девять косуль, пять волков и одна особь ирбиса.
Проводившие учёт сотрудники отметили, что наблюдается положительная динамика роста численности архаров на трансграничных территориях Монголии, Тувы и Алтая. Об этом сообщает официальный портал Тувы.
На границе Монголии и Тувы увеличилось поголовье архаров
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