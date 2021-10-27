Горожанин уехал на чужой машине и затем бросил её на дороге
В полицию обратился житель Читы и попросил привлечь к ответственности его знакомого за угон машины.
Оказалось, что накануне между мужчиной и его приятелем произошёл конфликт, в результате которого последний сел за руль машины потерпевшего и скрылся. Позднее читинец нашёл свой автомобиль брошенным.
Полицейские установили местонахождение 36-летнего мужчины и доставили его в отдел полиции. Он признался в совершении угона.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец, поссорившись с приятелем, угнал его машину
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