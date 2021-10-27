Читинец, поссорившись с приятелем, угнал его машину

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Горожанин уехал на чужой машине и затем бросил её на дороге



В полицию обратился житель Читы и попросил привлечь к ответственности его знакомого за угон машины.



Оказалось, что накануне между мужчиной и его приятелем произошёл конфликт, в результате которого последний сел за руль машины потерпевшего и скрылся. Позднее читинец нашёл свой автомобиль брошенным.



Полицейские установили местонахождение 36-летнего мужчины и доставили его в отдел полиции. Он признался в совершении угона.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

