Всего в рамках нацпроекта «Культура» к 2024 году библиотека переведёт в электронную форму 240 книжных памятников
В этом году из фондов Национальной библиотеки Бурятии переведено в электронный формат 80 книжных памятников, которые будут доступны на портале «НЭБ.Книжные памятники».
- Проект «Книжные памятники» представляет собой работы по переводу в электронный формат изданий с историческим, культурным и художественным наследием России и предоставление к ним широкого доступа. Оцифрованные в высоком разрешении печатные издания и рукописей не только обладают высокой материальной и духовной ценностью, но и представляют особое историческое, научное и культурное значение, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Работа по оцифровке книжных памятников представляет собой целый комплекс организационных, экспертных и технологических операций, в том числе включая научную обработку документов, подготовку книг к сканированию с обеспечением всех необходимых мер сохранности, сканирование и обработку изображений, сообщили в минкультуры Бурятии.
Национальная библиотека Бурятии в этом году оцифровала 80 книг
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