Александр Бодров выиграл золотую медаль в дисциплине «командный туль»
Спортсмен из Бурятии, заслуженный мастер спорта России Александр Бодров в составе мужской сборной страны стал чемпионом Европы по тхэквондо ИТФ в дисциплине «командный туль».
Чемпионат Европы проходит в эти дни в Греции, где республику в составе страны представляют трое спортсменов: заслуженный мастер спорта России Александр Бордов, мастер спорта России Ангелина Пищалкина и кандидат в мастера спорта России Дарья Шелопугина. Об этом сообщает министерство спорта и молодёжной политики РБ со ссылкой на центр спортивной подготовки.
Напомним, что в этом месяце Александру Бодрову присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России».
Тхэквондист из Бурятии стал чемпионом Европы
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