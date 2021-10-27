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Режиссёр из Санкт-Петербурга поставит детский спектакль в Улан-Удэ

Режиссёр из Санкт-Петербурга поставит детский спектакль в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Дину Орлову пригласили по итогам лаборатории оперных режиссёров «Байкал-опера»

Молодой режиссёр из Санкт-Петербурга поставит детский новогодний спектакль «Морозко». Это талантливый режиссёр-педагог Дина Орлова - выпускница Санкт-Петербургской консерватории, которая сотрудничает с Мариинским театром, а также преподает в Международной академии музыки Елены Образцовой.

Дину Орлову пригласили по итогам лаборатории оперных режиссёров «Байкал-опера», которая прошла с 3 по 11 сентября на сцене Бурятского театра оперы и балета.

- Спектакль, музыку к которому написал известный бурятский композитор, заслуженный деятель искусств России и Бурятии Виктор Усович, получит новое прочтение. Он проводит юных зрителей и их родителей в волшебную новогоднюю атмосферу русской народной сказки, - сообщают в Бурятском театре оперы и балета.

Сюжет «Морозко» знаком каждому. Это прекрасная история о борьбе добра и зла, в том числе - о борьбе, происходящей в каждом человеке, о торжестве добра в этом противостоянии и о вере в чудо.

- Меня вдохновила сценография Алексея Амбаева! Художник потрясающе играет с пространством и формами, что предоставляет огромное поле для режиссёрской фантазии. Приятная и понятная музыка композитора Усовича, казалось бы, призвана диктовать свои условия, но лишь на первый взгляд… На самом деле, композитор даёт возможность постановщикам сделать образы объёмными и многогранными и в отличие от двухстороннего лубка наделить каждого героя широким спектром качеств, который я планирую раскрыть в мизансценах, — поделилась творческими планами режиссёр.

По мнению главного дирижёра театра Георгия Албегова, уже на этапе подготовки к лаборатории молодых оперных режиссёров было понятно, что Дина Орлова заинтересована в подобной работе в театре.

- Хотя она достаточно опытный человек, у неё есть свои постановки в Мариинском театре, она сотрудничает с культурным центром Елены Образцовой и ведёт много других проектов. Здесь Дина Орлова возьмёт на себя обновлённую постановку «Алеко», «Морозко» и текущий репертуар. Для одного человека это просто супер много работы, - говорит Георгий Албегов.

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