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Выпускнику вуза Бурятии вручили высшую награду Монголии

Выпускнику вуза Бурятии вручили высшую награду Монголии
Общество,  Фото:Батор Зандараев
«Полярной звездой» награждён директору Агинского педагогического колледжа

Директор педагогического колледжа Агинского Бурятского округа Батор Зандараев удостоен ордена «Полярной звезды» Монголии. Высшая государственная награда присуждена указом президента Монголии Халтмаагийн Баттулги за многолетнюю работу по подготовке педагогических кадров и за высокий вклад в развитие международного сотрудничества.

- В целом нами проводится большая работа, направленная на развитие международного сотрудничества Забайкальского края с Монголией и Китайской Народной Республикой. В рамках Года русского языка в Монголии в 2018-2019 годах нашим колледжем проведён целый комплекс мероприятий, призванных активизировать внешнеэкономическую деятельность и обеспечить условия для осуществления культурных и образовательных контактов. Много лет сотрудничаем с образовательными организациями соседних стран в области оказания образовательных услуг, обмена специалистами, преподавателями, студентами, реализации научно-исследовательских проектов и укрепления культурных связей, - рассказал директор Агинского педагогического колледжа Батор Зандараев.

Батор Зандараев в 1988 году окончил Бурятский педагогический институт имени Доржи Банзарова по специальности «История». В 1990 году поступил в аспирантуру Иркутского государственного университета, с отличием защитил учёную степень кандидата исторических наук. С 2010 года работал директором института, заведующим кафедры Бурятского государственного университета. В 2014 году назначен директором Агинского филиала Бурятского госуниверситета. С 2016 года возглавляет Агинский педагогический колледж имени Героя Советского Союза Базара Ринчино. Является почётным работником воспитания и просвещения РФ, кандидатом исторических наук, заслуженным работником образования Республики Бурятия, почётным работником города Улан-Батор (Монголия), ветераном труда. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Забайкальского края.
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