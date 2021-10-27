В Иркутской области вводят ограничения при посещении ТРЦ

С 30 октября посетители обязаны иметь при себе паспорт, сертификат или справку



В Иркутской области изменены правила поведения при посещении торгово-развлекательных центров (комплексов), объектов розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, свыше 1000 кв. м (за исключением объектов розничной торговли при наличии отдельного наружного (уличного) входа). Их посетители с 30 октября обязаны иметь при себе паспорт (или копию паспорта), а также один из следующих документов: сертификат о вакцинации против COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг; сертификат о перенесённом заболевании COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не более 6 месяцев; документ, выданный медорганизацией, подтверждающий, что гражданин перенёс новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев либо документ, выданный медорганизацией, подтверждающий прохождение гражданином вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Данное требование не распространяется на лиц, не достигших 18 лет. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора.



Также с 30 октября приостанавливается деятельность организаций, предоставляющих услуги детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных аналогичных услуг. В ближайшие дни будут усилены рейды по проверке соблюдения противоэпидемических мер в учреждениях торговли, культуры, транспорта. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

