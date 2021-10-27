За весь период COVID-19 унёс жизни 1 575 человек
По данным на 27 октября, за сутки в Забайкальском крае выявлено 334 новых подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии вирус обнаружен у 75 840 забайкальцев.
За прошедшие сутки 246 человек вылечились от коронавируса, общее количество победивших болезнь забайкальцев составило 64 740.
В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 153 человека находятся в тяжёлом состоянии, 64 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За весь период COVID-19 унёс жизни 1 575 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено девять летальных случаев от коронавируса.
Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией постановлением губернатора с 25 октября в Забайкалье введены QR-коды. В Чите проводятся рейды по проверке соблюдения антиковидных мер.
Глава управления Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе превышает суточные показатели по России, а также показатели региона за аналогичные периоды прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Девять летальных случаев от коронавируса подтверждено в Забайкалье за сутки
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