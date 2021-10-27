Выходными днями объявлены только два дня
С 1 по 3 ноября все муниципальные детские сады Улан-Удэ продолжат работу в штатном режиме. С 4 по 7 ноября детские сады не работают в связи с праздничными днями, сообщили в комитете по образованию администрации города.
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Школьники с 30 октября по 7 ноября уходят на плановые осенние каникулы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в республике, как во всей стране, с 30 октября по 7 ноября – период нерабочих дней. Посещение большинства общественных мест возможно лишь при предъявлении QR- кода о вакцинации.
В Улан-Удэ детсады в период нерабочих дней продолжат приём детей
Общество, Фото:
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