В нацпарке в Бурятии обустраивают минполосы

Минерализованные полосы помогут в борьбе с лесным пожаром
В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2022 года в национальном парке «Тункинский» поведено обустройство 100 км противопожарных минерализованных полос.
Минерализованные полосы проложены вокруг потенциально опасных в пожарном отношении объектов, где есть риск продвижения низового пожара ранней весной следующего года.
- Данные работы входят в целый комплекс профилактических мероприятий по предупреждению пожаров в лесу, который помогает снизить риск их возникновения и свести опасность распространения пожара до минимума, - отметил Биликто Цынгуев, заместитель директора по охране (главный лесничий).
В пожароопасный период в 2021 года зарегистрировано 8 лесных пожаров, огонь охватил более 29,62 га лесной площади и не лесная 31 га, сообщили в нацпарке.
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Минерализованные полосы помогут в борьбе с лесным пожаром
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