В нацпарке в Бурятии обустраивают минполосы





В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2022 года в национальном парке «Тункинский» поведено обустройство 100 км противопожарных минерализованных полос.Минерализованные полосы проложены вокруг потенциально опасных в пожарном отношении объектов, где есть риск продвижения низового пожара ранней весной следующего года.- Данные работы входят в целый комплекс профилактических мероприятий по предупреждению пожаров в лесу, который помогает снизить риск их возникновения и свести опасность распространения пожара до минимума, - отметил Биликто Цынгуев, заместитель директора по охране (главный лесничий).В пожароопасный период в 2021 года зарегистрировано 8 лесных пожаров, огонь охватил более 29,62 га лесной площади и не лесная 31 га, сообщили в нацпарке.