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В Улан-Удэ Русский драмтеатр покажет спектакль «DEJAVU»

В Улан-Удэ Русский драмтеатр покажет спектакль «DEJAVU»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Это документальный спектакль, основанный на подлинных документах, письмах, архивных сведениях

2 ноября в 17.00 на сцене Русского драматического театра имени Бестужева пройдёт показ документального спектакля «DEJAVU» (12+), приуроченный ко Дню памяти жертв политических репрессий. Традиционно 30 октября, когда в России отмечается этот памятный день, проходят траурные акции и другие мероприятия.

«DEJAVU» – это документальный спектакль, основанный на подлинных документах, письмах, архивных сведениях и воспоминаниях репрессированных и их потомков. Премьера состоялась в 2015 году в День памяти жертв политических репрессий. Эта памятная дата была установлена постановлением Верховного Совета РСФСР в 1991 году.

- В спектакле звучат живые голоса участников Большого террора, их потомков и наших современников. Это монологи жертв и палачей, доносчиков и обвиняемых. Режиссёр Сергей Левицкий предлагает честный, жёсткий и открытый разговор о том, что было и что не стоит забывать. Здесь всё скроено из ритма, нерва, музыки, видео, голосов той эпохи по разную сторону баррикад. Это неудобный, непривычный, откровенный диалог без купюр, - отмечают в Русском драмтеатре.

Спектакль «DEJAVU» вошёл в лонг-лист 2017 года российского национального театрального фестиваля «Золотая маска».

После показа состоится обсуждение спектакля. 
спектакль

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