Птица ударилась в окно многоэтажки и упала
Во время несения службы сотрудникам автомобильного экипажа батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Чите поступило сообщение о том, что в окно квартиры ударилась большая птица и упала в цоколь многоквартирного дома.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что в цокольном помещении под завалами лома металла находится хищная птица, предположительно ястреб. Он не мог самостоятельно выбраться из-за полученных травм.
Старший экипажа Андрей Дарижапов спустился в цоколь и извлёк птицу из-под обломков мусора. Осмотрев пернатого, полицейские обнаружили у него травмы и, стараясь не навредить, доставили птицу в Читинский городской зоопарк.
Ветеринарные врачи зоопарка подтвердили, что спасённая птица – это ястреб. Специалисты оказали хищнику помощь и, убедившись, что его жизни ничего не угрожает, отпустили на волю, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Полицейские Читы помогли раненому ястребу
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