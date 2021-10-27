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В Чите проверяют водителей автобусов на наличие QR-кодов о вакцинации

В Чите проверяют водителей автобусов на наличие QR-кодов о вакцинации
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Проводятся рейды по проверке соблюдения антиковидных мер

В Чите проверки соблюдения санитарных требований будут регулярными и затронут все сферы жизнедеятельности. Соблюдение санитарных требований о нераспространении коронавирусной инфекции проверяют на объектах транспорта, торговли, общественного питания, культуры и образования, также начались рейды по учреждениям физкультурно-спортивной направленности, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Контрольные группы регионального минстроя совместно с правоохранительными органами выходят на проверки городских пассажирских автобусов в краевой столице. 27 октября на одной из центральных остановок в течение часа было проверено соблюдение санитарных требований в 40 маршрутных автобусах.

- К сожалению, пассажиры часто пренебрегают средствами индивидуальной защиты, в отношении таких граждан составляются протоколы об административном нарушении. Размер штрафа - от одной до 30 тысяч рублей. Помимо соблюдения масочного режима пассажирами также проверяем у водителей наличие QR-кодов, подтверждающих вакцинацию. Подавляющее большинство водителей сообщили, что не могут предоставить ни сертификаты, ни справки, - рассказал представитель контрольной группы.

Как пояснили в региональном минстрое, все данные по водителям, которые не смогли подтвердить прохождение вакцинации, будут переданы их работодателям. До всех перевозчиков доводилось требование о том, что сотрудники без вакцинации не могут быть допущены к работе в городском общественном транспорте.

Ранее главный санитарный врач региона, руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа рассказала о частых нарушениях антиковидных мер в общественном транспорте. Контрольные мероприятия в общественном транспорте по соблюдению масочного режима проводятся для недопущения распространения вирусной инфекции COVID-19.

Забайкальский край

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