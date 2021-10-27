В Чите проверяют водителей автобусов на наличие QR-кодов о вакцинации

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Проводятся рейды по проверке соблюдения антиковидных мер



В Чите проверки соблюдения санитарных требований будут регулярными и затронут все сферы жизнедеятельности. Соблюдение санитарных требований о нераспространении коронавирусной инфекции проверяют на объектах транспорта, торговли, общественного питания, культуры и образования, также начались рейды по учреждениям физкультурно-спортивной направленности, сообщили в пресс-службе краевого правительства.



Контрольные группы регионального минстроя совместно с правоохранительными органами выходят на проверки городских пассажирских автобусов в краевой столице. 27 октября на одной из центральных остановок в течение часа было проверено соблюдение санитарных требований в 40 маршрутных автобусах.



- К сожалению, пассажиры часто пренебрегают средствами индивидуальной защиты, в отношении таких граждан составляются протоколы об административном нарушении. Размер штрафа - от одной до 30 тысяч рублей. Помимо соблюдения масочного режима пассажирами также проверяем у водителей наличие QR-кодов, подтверждающих вакцинацию. Подавляющее большинство водителей сообщили, что не могут предоставить ни сертификаты, ни справки, - рассказал представитель контрольной группы.



Как пояснили в региональном минстрое, все данные по водителям, которые не смогли подтвердить прохождение вакцинации, будут переданы их работодателям. До всех перевозчиков доводилось требование о том, что сотрудники без вакцинации не могут быть допущены к работе в городском общественном транспорте.



Ранее главный санитарный врач региона, руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа рассказала о частых нарушениях антиковидных мер в общественном транспорте. Контрольные мероприятия в общественном транспорте по соблюдению масочного режима проводятся для недопущения распространения вирусной инфекции COVID-19.



