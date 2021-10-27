 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 октября

26 октября

Популярное

В Бурятии открыли рабочее движение по мосту через реку Зун-Мурэн

В Бурятии открыли рабочее движение по мосту через реку Зун-Мурэн
Общество,  Фото:pixabay.com
Ввод объекта в эксплуатацию намечен на декабрь

В Тункинском районе Бурятии открыто рабочее движение по мосту через реку Зун-Мурэн. По искусственному сооружению, расположенному на 65-м км автодороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией, открыт проезд в обоих направлениях.

За три года специалисты привели мост в соответствие со всеми нормативными требованиями. В ходе работ по капитальному ремонту доведён до норматива габарит проезжей части, увеличена грузоподъёмность сооружения. Специалисты заменили металлическое пролётное строение, выполнили устройство опор, монолитной плиты проезжей части и элементов мостового полотна, надвижку металлического пролётного строения, а также заменили деформационные швы и выполнили сопряжение моста с насыпью дороги.

Для очистки сточных вод с проезжей части были устроены два локальных сооружения. В них сток вод проходит несколько последовательных стадий фильтрации до норм рыбохозяйственного значения.

Кроме того, специалисты устроили двухслойную дорожную одежду. Верхний – выполнен из высокопрочного щебёночно-мастичного асфальтобетона, нижний – из литого асфальтобетона, который характеризуется высокой плотностью и влагоустойчивостью.

- На мосту для обеспечения надлежащего уровня безопасности движения были установлены электроосвещение, металлическое барьерное ограждение и нанесена горизонтальная дорожная разметка, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на декабрь этого года.
мост Упрдор "Южный Байкал"

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии открыли рабочее движение по мосту через реку Зун-Мурэн
В Бурятии открыли рабочее движение по мосту через реку Зун-Мурэн
Общество, 27.10.2021
Ввод объекта в эксплуатацию намечен на декабрь
В Бурятии с ЧОП взыскали задолженность по зарплате
В Бурятии с ЧОП взыскали задолженность по зарплате
Общество, 27.10.2021
Организация задолжала работнику 178 тысяч
В колонии в Бурятии осуждённые приняли таинство крещения
В колонии в Бурятии осуждённые приняли таинство крещения
Общество, 27.10.2021
Священнослужитель также поговорил с осуждёнными о грехах

В Улан-Удэ в «Журавушке» появилась новая детская площадка
В Улан-Удэ в «Журавушке» появилась новая детская площадка
Общество, 27.10.2021
На ней уже провели первые соревнования 
В Бурятии призывают прекратить «душить деревья»
В Бурятии призывают прекратить «душить деревья»
Общество, 27.10.2021
Туристы вместо ленточек вешают на деревья пелёнки, носки и даже бельё
Путешественникам из Индии понравилась бурятская еда
Путешественникам из Индии понравилась бурятская еда
Общество, 27.10.2021
Молодые люди отметили, что буузы похожи на большие пельмени и великолепны на вкус 
В Бурятии скончались шесть пациентов с коронавирусом
В Бурятии скончались шесть пациентов с коронавирусом
Общество, 27.10.2021
За сутки COVID-19 выявлен у 158 человек  
В многофункциональных центрах Улан-Удэ работают волонтёры переписи⠀
В многофункциональных центрах Улан-Удэ работают волонтёры переписи⠀
Общество, 27.10.2021
Добровольцы оказывают помощь горожанам в информировании и консультировании
В Чите полицейские спасли ястреба
В Чите полицейские спасли ястреба
Общество, 27.10.2021
Хищная птица врезалась в окно и получила травмы
В бурятском селе встревожились металлическими штырями на детской площадке
В бурятском селе встревожились металлическими штырями на детской площадке
Общество, 27.10.2021
Жители сообщают, что они остались после разрушенного комплекса
В Бурятии увеличилось число долгожителей
В Бурятии увеличилось число долгожителей
Общество, 27.10.2021
Количество долгожителей увеличилось на Дальнем Востоке за последние пять лет
Районный центр народного творчества в Бурятии не разместил вакансии для инвалидов
Районный центр народного творчества в Бурятии не разместил вакансии для инвалидов
Общество, 27.10.2021
Директора учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^