В Бурятии открыли рабочее движение по мосту через реку Зун-Мурэн

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на декабрь



В Тункинском районе Бурятии открыто рабочее движение по мосту через реку Зун-Мурэн. По искусственному сооружению, расположенному на 65-м км автодороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией, открыт проезд в обоих направлениях.



За три года специалисты привели мост в соответствие со всеми нормативными требованиями. В ходе работ по капитальному ремонту доведён до норматива габарит проезжей части, увеличена грузоподъёмность сооружения. Специалисты заменили металлическое пролётное строение, выполнили устройство опор, монолитной плиты проезжей части и элементов мостового полотна, надвижку металлического пролётного строения, а также заменили деформационные швы и выполнили сопряжение моста с насыпью дороги.



Для очистки сточных вод с проезжей части были устроены два локальных сооружения. В них сток вод проходит несколько последовательных стадий фильтрации до норм рыбохозяйственного значения.



Кроме того, специалисты устроили двухслойную дорожную одежду. Верхний – выполнен из высокопрочного щебёночно-мастичного асфальтобетона, нижний – из литого асфальтобетона, который характеризуется высокой плотностью и влагоустойчивостью.



- На мосту для обеспечения надлежащего уровня безопасности движения были установлены электроосвещение, металлическое барьерное ограждение и нанесена горизонтальная дорожная разметка, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



Ввод объекта в эксплуатацию намечен на декабрь этого года.

