Театр из Бурятии примет участие в фестивалях в Москве

«Ульгэр» выступит на сцене театра кукол Образцова



29 и 30 октября театр кукол «Ульгэр» из Бурятии покажет спектакль «Кукушка» (6+) в Москве: на всероссийском фестивале молодой режиссуры «Артмиграция – детям» и на «Большом детском фестивале». Показы пройдут на сцене государственного академического центрального театра кукол имени Сергея Образцова.



В этом году эксперты «Артмиграции – детям» отсмотрели 80 театральных работ и выбрали семь лучших. Эти постановки на столичной сцене покажут театральные коллективы из Новосибирска, Тюмени, Казани, Улан-Удэ, Прокопьевска, Петрозаводска и Буинска.



29 октября постановку Анны Коонен «Кукушка» покажут на фестивале «Артмиграция – детям». Спектакль «Кукушка» — это моноспектакль, в которой главную и единственную роль исполняет один актёр. В основе спектакля – народная ненецкая сказка о матери и её детях. Все сборы от продажи билетов будут переданы в благотворительный фонд.



На следующий день, 30 октября, театр «Ульгэр» выступит со спектаклем «Кукушка» на «Большом детском фестивале». Основная идея этого фестиваля – собрать лучшее, что делается для детей и юношества в самых различных жанрах перформативного искусства. Художественный руководитель проекта – народный артист России Сергей Безруков.



Напомним, что в 2019 году театр кукол «Ульгэр» со спектаклем «…и звали его Домино» (12+) режиссёров Яны Туминой и Александра Балсанова принимал участие в двух фестивалях. В «Большом детском фестивале» он получил специальный приз Сергея Безрукова. Об этом сообщает пресс-служба театра.

