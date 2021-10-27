В колонии в Бурятии осуждённые приняли таинство крещения

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Священнослужитель также поговорил с осуждёнными о грехах



Исправительную колонию №1 посетил протоиерей Евгений Седунов, настоятель Иконы Божией Матери «Казанская» города Гусиноозёрска.



Священнослужитель провёл Таинство Крещения осуждённых, а также беседу с верующими о греховности поступков.



Мероприятие нацелено на обращение к духовно-нравственным традициям и ценностям своего народа, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

