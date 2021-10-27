В этом году всероссийская акция приурочена ко Дню народного единства
3 и 4 ноября в учреждениях культуры Бурятии пройдут мероприятия в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». Акция в национальном музее республики в этом году пройдёт онлайн: 4 ноября с 10:00 до 21:00 на странице в «Instagram».
Историко-краеведческий центр имени М.Н. Хангалова представит лекцию «Зеркала в культурах народов Азии», мастер-класс «Как стать экскурсоводом», авторскую видеоэкскурсию от куратора Г. Смородиновой по выставке «Серебряный век ювелиров России», подкаст «Внимание! Экспонат», видеопост «Пересмотр личной истории» со специалистом эмоционально-образной терапии А. Норбоевой, викторину «Единство в нас».
Художественный центр имени Ц.С. Сампилова проведёт живописный мастер-класс «Байкал», презентацию детских творческих работ от технопарка «Кванториум», авторскую экскурсию от куратора выставки «Путь навстречу. Золотое кольцо» Анастасии Сиренко, видеорассказ о картине Яковлева П.Ф. «Переезд художника на новую квартиру», видеоклип «История одного предмета», виртуальную экскурсию по выставке «Художники – Бурятии» от директора нацмузея Татьяны Бороноевой, викторину «Искусство объединяет».
Естественно-научный центр (Музей природы Бурятии) предложит гостям «Ночи искусств» видеоролик «Гости из будущего» на экологическую тему от студентов ВСГИК, видеоэкскурсию для самых маленьких «Диалоги о животных», видеорассказ «Вдохновлённые Байкалом». Об этом сообщает пресс-служба нацмузея.
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В нацмузее Бурятии «Ночь искусств» пройдёт онлайн
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