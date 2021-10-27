На ней уже провели первые соревнования
В детском доме-интернате «Журавушка» в Улан-Удэ начала функционировать спортивная площадка, которая оборудована новым адаптированным покрытием.
- Благодаря нашим давним друзьям из благотворительного фонда «Новотранс-5П» у наших детишек появилась такая замечательная современная площадка. Она оборудована специальным травмобезопасным покрытием, - рассказала директор учреждения Марина Рогачева. - Площадка оснащена специальным оборудованием, которое размещено в определённом порядке, чтобы детям было удобно переходить при выполнении упражнений от одного оборудования к другому, что даёт возможность укрепить здоровье и спортивный дух наших воспитанников! Это отличный подарок для наших детей!
На днях на площадке уже состоялось первое мероприятие. Для детей спортивные игры: «Кто больше забросит мячей в корзину»; «Кто больше забьёт мячей в ворота»; «Кто точнее попадёт в цель», сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения Бурятии.
- Хочется пожелать нашим ребятам, чтобы играя здесь, они росли здоровыми и крепкими, весёлыми и общительными! Огромная благодарность нашим партнёрам и друзьям за внимание и неравнодушное отношение к детям, которые лишены родительской любви и ласки. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, - выразила слова признательности Марина Рогачева.
В Улан-Удэ в «Журавушке» появилась новая детская площадка
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