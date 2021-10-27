Борицы из Бурятии выступят на первенстве мира

Общество, Фото: пресс-служба федерации спортивной борьбы РФ

Республику представят Евгения Захарченко и Динара Кудаева



1 ноября в Белграде, столице Сербии, стартует первенство мира по спортивной борьбе. Тренерский штаб женской сборной России U23 объявил состав команды на турнир. Две спортсменки представят на соревнованиях Бурятию.



Как сообщает пресс-служба федерации спортивной борьбы РФ, на ковры Белграда выйдут три победительницы первенства Европы U23 этого года. Среди них в весовой категории до 76 килограммов Россию представит спортсменка центра спортивной подготовки РБ Евгения Захарченко. Кроме этого, от Бурятии в весовой категории до 65 килограммов выступит Динара Кудаева.



Состав сборной России



До 50 кг. Мария Тюмерекова - победитель первенства Европы U23 (2021)

До 53 кг. Екатерина Вербина - победитель первенства Европы U23 (2021)

До 55 кг. Виктория Ваулина - победитель первенства Европы U23 (2019)

До 57 кг. Кристина Михнева

До 59 кг. Анастасия Сидельникова - победитель первенства мира среди юниоров (2021)

До 62 кг. Анастасия Парохина

До 65 кг. Динара Кудаева

До 68 кг. Вусала Парфианович - призер первенства Европы U23 (2021)

До 72 кг. Марина Суровцева - призер первенства Европы U23 (2021)

До 76 кг. Евгения Захарченко - победитель первенства Европы U23 (2021)



