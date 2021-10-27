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Борицы из Бурятии выступят на первенстве мира

Борицы из Бурятии выступят на первенстве мира
Общество,  Фото:пресс-служба федерации спортивной борьбы РФ
Республику представят Евгения Захарченко и Динара Кудаева

1 ноября в Белграде, столице Сербии, стартует первенство мира по спортивной борьбе. Тренерский штаб женской сборной России U23 объявил состав команды на турнир. Две спортсменки представят на соревнованиях Бурятию.

Как сообщает пресс-служба федерации спортивной борьбы РФ, на ковры Белграда выйдут три победительницы первенства Европы U23 этого года. Среди них в весовой категории до 76 килограммов Россию представит спортсменка центра спортивной подготовки РБ Евгения Захарченко. Кроме этого, от Бурятии в весовой категории до 65 килограммов выступит Динара Кудаева.

Состав сборной России

До 50 кг. Мария Тюмерекова - победитель первенства Европы U23 (2021)
До 53 кг. Екатерина Вербина - победитель первенства Европы U23 (2021)
До 55 кг. Виктория Ваулина - победитель первенства Европы U23 (2019)
До 57 кг. Кристина Михнева
До 59 кг. Анастасия Сидельникова - победитель первенства мира среди юниоров (2021)
До 62 кг. Анастасия Парохина
До 65 кг. Динара Кудаева
До 68 кг. Вусала Парфианович - призер первенства Европы U23 (2021)
До 72 кг. Марина Суровцева - призер первенства Европы U23 (2021)
До 76 кг. Евгения Захарченко - победитель первенства Европы U23 (2021)

первенство мира Бурятия спорт женская борьба

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