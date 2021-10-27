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На Ольхоне строят новые пикниковые точки

На Ольхоне строят новые пикниковые точки
Общество,  Фото:pixabay.com
Конструкции расположены на местах традиционных остановок туристов

Новые пикниковые точки установлены в Прибайкальском национальном парке, на острове Ольхон. Новые объекты находятся на местах традиционных остановок туристов и представляют из себя массивные скамьи со столом и навесом. На данный момент 4 пикниковых точки смонтированы и готовы к использованию на трёх локациях, ещё 4 появятся в первую неделю ноября.

Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», маршрут «Север острова Ольхон» выбран для размещения новых объектов исходя из нескольких показателей, основной из которых – количество посетителей. Места установки определялись согласно нормам природоохранного законодательства, условий сохранения историко-культурного наследия и уже сложившихся точек привала туристов. Расположить конструкции было решено на берегу с панорамными видами неподалёку от посёлка Харанцы, в местности Улан-Хушун, близ залива Саса и Нюрнганской губы.

- Работа по установке пикниковых точек – плановая, мы ведём её в рамках государственного задания. Обращаю внимание на то, что сбор мусора рядом с новыми объектами не предусмотрен: отходы нужно оставлять на оборудованных для этих целей контейнерных площадках, недоступных для сильного байкальского ветра и животных (контейнеры и ёмкости расположены на маршруте, а также на территории Островного лесничества в посёлке Хужир по улице Байкальской, 50). На пикниковых точках допускается использование газовых горелок (исключение — период действия особого противопожарного режима), разводить костёр нельзя. Мы надеемся, что посетители будут соблюдать правила пользования пикниковыми точками и конструкции прослужат ещё долго, позволят проводить время с комфортом. В следующем году работу по установке пикниковых точек продолжим; сейчас определяемся с выбором локаций для них на других маршрутах Прибайкальского национального парка», – пояснила Кристина Глотова, начальник отдела туризма «Заповедного Прибайкалья».
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