В Чите полицейские спасли ястреба



В Чите сотрудникам ППС во время несения службы поступило сообщение о том, что в окно квартиры ударилась большая птица и упала в цоколь многоквартирного дома, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что в цокольном помещении под завалами лома металла находится хищная птица, предположительно - ястреб, которая не могла самостоятельно выбраться из-за полученных травм.



Старший экипажа спустился в цоколь и извлёк птицу из-под обломков мусора. Осмотрев пернатого, полицейские обнаружили у него травмы и, стараясь не навредить, доставили птицу в Читинский городской зоопарк.



Ветеринарные врачи зоопарка подтвердили, что спасённая птица – это ястреб. Специалисты оказали хищнику помощь и, убедившись, что его жизни ничего не угрожает, отпустили на волю.



