Военнослужащие прошли курс интенсивной боевой подготовки
Соединения и воинские части общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии, завершили курс интенсивной боевой подготовки в составе взводов на общевойсковых полигонах. К проведению боевых стрельб было привлечено более 8 тысяч военнослужащих, задействовано порядка 400 единиц вооружения и военной техники.
В ходе проведения занятий на полигоне военнослужащие отрабатывали навыки ведения огня из комплекса вооружения танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных гаубиц «Акация», «Мста-С», миномётов «Сани», автоматических станковых гранатомётов АГС-17, ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В, а также из стрелкового оружия с новым тактическим обвесом для установки коллиматорных и ночных прицелов. Для создания обстановки, приближенной к боевой, на полигонах применялось более 100 различных статических и динамических мишеней, имитирующих бронированную и авиационную технику условного противника.
- Особое внимание в завершившемся году обучения в ходе занятий уделялось отработке вопросов ведения боевых действий в условиях незнакомой открытой местности, организации взаимодействия, управления огнём штатных и приданных подразделений, совершенствовании навыков вождения и ведения огня из боевых машин, выполнения индивидуальных и групповых нормативов на тактическом поле «посёлок» и «город», - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии к боевым стрельбам привлекли более 8000 военных
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