В Бурятии увеличилось число долгожителей

Количество долгожителей увеличилось на Дальнем Востоке за последние пять лет



На Дальнем Востоке, как и в целом по России за последние пять лет отмечается рост численности долгожителей. К такому выводу пришли аналитики ФАНУ «Востокгосплан», проанализировав соответствующие данные Росстата и Российской экономической школы.



- В ДФО в 2020 году проживало 527 человек в возрасте 100 лет и более. По сравнению с 2015 годом их численность увеличилась в 1,8 раза (в целом по России – в 1,9 раза). Увеличение долгожителей наблюдается во всех субъектах макрорегиона, наибольший – в Магаданской области и Еврейской автономной области: в 4,0 и 3,6 раза соответственно, – сообщают эксперты.



По их данным, в ДФО 80% долгожителей проживает в пяти регионах: Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях, республиках Бурятия и Саха (Якутия). Наименьшее их количество зарегистрировано в Чукотском автономном округе – один человек.





- Примечательно, что в структуре долгожителей преобладают женщины: в ДФО – 63,9%, по стране – 68,5%. Исключение в макрорегионе составляют два региона – в Сахалинской области указанное соотношение является равным, а в Чукотском автономном округе единственным долгожителем является мужчина, – отмечают аналитики.



Несмотря на увеличение количества долгожителей их концентрация на Дальнем Востоке более низкая, чем по стране: на 10 тысяч населения в ДФО – 0,5 случаев для мужчин и 0,8 для женщин, а по Российской Федерации – 1,2 и 2,3 случая соответственно.





- В ходе исследования также выяснилось, что основная доля долгожителей проживает в городской местности – 74%, однако увеличение числа долгожителей за 2015-2020 годы в городах происходило более низкими темпами (в 1,7 раза), чем в сельской местности (в 2,6 раза), – заключили эксперты.

