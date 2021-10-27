В дело вмешалась прокуратура
Прокуратура Мухоршибирского района Бурятии выявила нарушение трудового законодательства индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания.
Установлено, что два работника кафе выполняли работали без оформления трудовых отношений.
После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены, с работниками заключены трудовые договоры.
Работодатель привлечён к административной ответственности за уклонение от оформления трудового договора, ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии два работника общепита работали без договоров
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