В Бурятии два работника общепита работали без договоров

В дело вмешалась прокуратура



Прокуратура Мухоршибирского района Бурятии выявила нарушение трудового законодательства индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания.



Установлено, что два работника кафе выполняли работали без оформления трудовых отношений.



После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены, с работниками заключены трудовые договоры.



Работодатель привлечён к административной ответственности за уклонение от оформления трудового договора, ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

