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В районе Бурятии возле домов образовалась свалка

В районе Бурятии возле домов образовалась свалка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Главе местной администрации внесено прокурорское представление

Как выяснила прокурорская проверка, в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии, на земельных участках вблизи жилых домов, размещены несанкционированные свалки - твёрдые коммунальные отходы, металлический кузов от автомобиля, отработанные автомобильные шины.

- Учитывая, что свалки образовались на земельных участках, расположенных на территории муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район», прокурор района внёс представление главе местной администрации, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, свалка ликвидирована.


прокуратура

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