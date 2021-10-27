В районе Бурятии возле домов образовалась свалка

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Главе местной администрации внесено прокурорское представление



Как выяснила прокурорская проверка, в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии, на земельных участках вблизи жилых домов, размещены несанкционированные свалки - твёрдые коммунальные отходы, металлический кузов от автомобиля, отработанные автомобильные шины.



- Учитывая, что свалки образовались на земельных участках, расположенных на территории муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район», прокурор района внёс представление главе местной администрации, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, свалка ликвидирована.





