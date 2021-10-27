Главе местной администрации внесено прокурорское представление
Как выяснила прокурорская проверка, в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии, на земельных участках вблизи жилых домов, размещены несанкционированные свалки - твёрдые коммунальные отходы, металлический кузов от автомобиля, отработанные автомобильные шины.
- Учитывая, что свалки образовались на земельных участках, расположенных на территории муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район», прокурор района внёс представление главе местной администрации, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, свалка ликвидирована.
В районе Бурятии возле домов образовалась свалка
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жители сообщают, что они остались после разрушенного комплекса
Количество долгожителей увеличилось на Дальнем Востоке за последние пять лет
Директора учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности
В дело вмешалась прокуратура
Главе местной администрации внесено прокурорское представление
Мужчина сбросил рюкзак с коноплёй при виде росгвардейцев
Призом станет трудоустройство и право на прохождение в кадровый резерв
Флешмобы посвящены Дню народного единства
В Улан-Удэ существенных осадков не ожидается
Мероприятие направлено на поддержку лучших инициатив в сфере межэтнических отношений
Сдача объекта в улусе Хойтобэе запланирована на 15 ноября
Она соберёт в одном месте все национально-культурные объединения города
Победителей наградят денежными премиями
Необычные имена дали родители своим детям в Борзинском районе
Государственный исторический музей назвал лауреатов премии за 2019-2020 годы