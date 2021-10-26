Иркутянин нашёл на крыше бани карабин



За переданное сотрудникам полиции оружие мужчине полагается вознаграждение.



На днях иркутянин во время ремонта на крыше приобретённой им бани обнаружил охотничью винтовку с оптическим прицелом и боеприпасы. О находке он сообщил в полицию. Прибывшая следственно-оперативная группа изъяла карабин «Тигр» и патроны. По данному факту проводится проверка.



- В соответствии с действующим законодательством за незаконное приобретение, сбыт, хранение или ношение оружия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, в то время как за добровольную сдачу устанавливается денежное вознаграждение. Выплаты могут получить граждане Российской Федерации, достигшие 18-летия, имеющие регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории региона. Приём осуществляется во всех отделах органов внутренних дел и подразделениях Росгвардии, - напомнили в ГУ МВД по Иркутской области.



За этот год в правоохранительные органы обратились более 70 жителей региона с заявлениями о добровольной сдаче огнестрельного и газового оружия, а также боеприпасов, получив свыше 450 тысяч рублей.



