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В Улан-Удэ составили протоколы на водителей и пассажиров маршруток

В Улан-Удэ составили протоколы на водителей и пассажиров маршруток
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Проверено за сутки 59 транспортных средств и 475 пассажиров

В Улан Удэ мобильные группы продолжают ежедневно проверять предприятия торговли, общественного питания, а также покупателей, пассажиров и водителей общественного транспорта на соблюдение мер профилактики по предупреждению и нераспространению коронавируса.

- Обстановка по коронавирусу по-прежнему вызывает тревогу. Ежедневно увеличивается число выявленных фактов заражения COVID-19, поэтому никто не должен расслабляться. К сожалению, мобильные группы продолжают фиксировать несоблюдение гражданами и предпринимателями требований ограничительных мер, - отметил Михаил Слепнев, начальник управления общественной безопасности администрации Улан-Удэ. ⠀

За сутки, 25 октября, в столице Бурятии мобильные группы проверили 299 объектов и 703 граждан. Составлено 26 протоколов, из которых 19 – на должностных лиц, 6 – на граждан, 1 - на юридическое лицо. Выявлены несоблюдение масочного режима, ведение журналов дезинфекции с нарушениями, отсутствие журналов дезинфекции на объектах торговли. ⠀

Также проверено 59 транспортных средств и 475 пассажиров. Выявлено 9 нарушений. Составлено пять протоколов на пассажиров трамваев № 1, № 2 и три протокола – на водителя маршрута № 15 и пассажиров маршрутов № 15 и № 10. ⠀

Ежедневно рейды проводят 12 мобильных групп: по 3 группы - в каждом районе города, 2 группы - в общественном транспорте и 1 группа - по проверке объектов торговли. ⠀

Несоблюдение требований по нераспространению инфекции влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан до 1,5 тысяч рублей; на должностных лиц – до 7,5 тысяч рублей; на юридических лиц – до 25 тысяч рублей. За повторное нарушение: на граждан до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц - до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - до восьмидесяти тысяч рублей, сообщили в мэрии Улан-Удэ. 
маршрутки

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