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В Иркутске пресекли хищение мошенниками миллиона у трёх пенсионерок

В Иркутске пресекли хищение мошенниками миллиона у трёх пенсионерок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Обманутые бабушки и дедушки считали, что помогают родственникам, попавшим в беду

Несколько дней назад в полицию обратился сотрудник сервиса заказа автомобильных поездок, заметивший подозрительный вызов. Пожилая женщина передала водителю свёрток с вещами. При этом ранее полицейские через СМИ сообщали об участившихся в регионе случаях обмана, в которых пенсионеры через таксистов отправляли мошенникам похожим способом сумки с наличными. Обманутые бабушки и дедушки считали, что помогают родственникам, попавшим в беду.

Полицейские пресекли передачу посылки и задержали 22-летнего студента одного из вузов Иркутска, забиравшего сверток. В пакете находились 200 тысяч рублей, завёрнутые в постельное бельё.

- Полицейские убедили задержанного сотрудничать и при его активной помощи в течение нескольких часов пресекли ещё два похожих факта хищения 700 и 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Выяснилось, что деньги отправили горожанки в возрасте 84, 88 и 92 лет. Каждой из них на стационарные и сотовые телефоны звонили аферисты, которые представлялись близкими, совершившими ДТП, а также должностными лицами, просившими крупную сумму для якобы лечения пострадавших и улаживания проблем. Женщины выносили деньги и передавали их ничего не подозревавшим водителям.

Возбуждены уголовные дела по различным частям статьи 159 УК РФ «Мошенничество». «Сыщики устанавливают иных участников противоправной деятельности. Изъятые деньги после проведения необходимых следственных действий будут возвращены пострадавшим», - отметили в ГУ МВД по Иркутской области.

мошенничество

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