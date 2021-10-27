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Забайкальцев приглашают на праздничные онлайн-акции

Забайкальцев приглашают на праздничные онлайн-акции
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Флешмобы посвящены Дню народного единства

Жителей Забайкальского крае приглашают принять участие во всероссийских онлайн-акциях и флешмобах, которые пройдут в честь Дня народного единства в социальных сетях.

Флешмоб «Я узнал, что у меня есть огромная семья» (0+) будет проходить в социальных сетях, где пользователи рассказывают и показывают, как много у них друзей разной национальности. По словам организаторов, ролики можно записывать под аудиодорожку со стихотворением, которое читает Сергей Бодров «Я узнал, что у меня есть огромная семья». Флешмоб запускают популярные блогеры, звезды и ставят хештеги события. Затем флешмоб подхватывают обычные пользователи.

Любой желающий может присоединиться к флешмобу «Эстетика моего народа» (0+), где пользователи показывают природу, лица, народные костюмы, кухню и многое другое. Для этого необходимо опубликовать в социальных сетях фото или видео, которые отображают смысл флешмоба. Пост сопровождают описанием, в котором рассказывают, почему гордятся своим народом, что больше всего ценят. Начинают флешмоб популярные блоги, затем его подхватывают обычные пользователи.

Кроме того, в Тик-Токе будет запущен флешмоб с национальными танцами «Танцуют все» (0+), где люди разных национальностей̆ танцуют дуэтами народные танцы. Русские - лезгинку с кабардинцами, кабардинцы пляшут с башкирами, башкиры подхватывают калинку-малинку и другие танцы. Начинает флешмоб известный̆ блогер или танцор, потом его поддерживают обычные пользователи.

Все публикации делаются под хештегами #мывместе, #мыедины, #РоссияОбъединяет. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Забайкальский край флеш-моб акция День народного единства межнациональные отношения

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