В Иволгинском районе Бурятии строят врачебную амбулаторию

Общество, Фото: пресс-служба минздрава РБ

Сдача объекта в улусе Хойтобэе запланирована на 15 ноября



В улусе Хойтобэе Иволгинского района Бурятии возводят новую врачебную амбулаторию. На прошлой неделе министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова проверила ход строительства амбулатории.



В Хойтобэе проживает 4600 жителей, которые обслуживаются в Иволгинской ЦРБ. Из-за отдалённости от центральной больницы жителям не всегда удобно добираться до райцентра. Но вскоре они будут обращаться во врачебную амбулаторию рядом с домом.



Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии, во врачебной амбулатории будет два участка: терапевтический и педиатрический. Врачи уже готовы приступить к работе.



- О строительстве врачебной амбулатории мы (жители Хойтобэе) в курсе, очень рады, что она откроется. Конечно, она нам нужна, ведь раньше мы ездили за пятнадцать километров в ЦРБ Иволгинского района. Кто на маршрутках, с детьми, да ещё и зимой, очень неудобно. Мы здесь живём уже пять лет, конечно, ждём открытия амбулатории с нетерпением. Она будет почти в шаговой доступности, что не может не радовать, — поделилась жительница Хойтобэе, многодетная мать Ханда Жамсаранова.



Амбулатория на 300 кв. метров – модульная, строится по индивидуальному проекту. Возведение амбулатории началось 15 октября, сдача объекта запланирована на 15 ноября. Помещение строится в соответствии со всеми санитарно-эпидемическими требованиями.



- На данный момент возводится каркас амбулатории. После сдачи силами районной ЦРБ мы оснастим амбулаторию всем необходимым, проведём работу по подключению электроэнергии. К концу года пройдём лицензирование медицинской деятельности и приступим к работе, — рассказал главный врач Иволгинской ЦРБ Александр Цыдыпов.

