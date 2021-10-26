Сдача объекта в улусе Хойтобэе запланирована на 15 ноября
В улусе Хойтобэе Иволгинского района Бурятии возводят новую врачебную амбулаторию. На прошлой неделе министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова проверила ход строительства амбулатории.
В Хойтобэе проживает 4600 жителей, которые обслуживаются в Иволгинской ЦРБ. Из-за отдалённости от центральной больницы жителям не всегда удобно добираться до райцентра. Но вскоре они будут обращаться во врачебную амбулаторию рядом с домом.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии, во врачебной амбулатории будет два участка: терапевтический и педиатрический. Врачи уже готовы приступить к работе.
- О строительстве врачебной амбулатории мы (жители Хойтобэе) в курсе, очень рады, что она откроется. Конечно, она нам нужна, ведь раньше мы ездили за пятнадцать километров в ЦРБ Иволгинского района. Кто на маршрутках, с детьми, да ещё и зимой, очень неудобно. Мы здесь живём уже пять лет, конечно, ждём открытия амбулатории с нетерпением. Она будет почти в шаговой доступности, что не может не радовать, — поделилась жительница Хойтобэе, многодетная мать Ханда Жамсаранова.
Амбулатория на 300 кв. метров – модульная, строится по индивидуальному проекту. Возведение амбулатории началось 15 октября, сдача объекта запланирована на 15 ноября. Помещение строится в соответствии со всеми санитарно-эпидемическими требованиями.
- На данный момент возводится каркас амбулатории. После сдачи силами районной ЦРБ мы оснастим амбулаторию всем необходимым, проведём работу по подключению электроэнергии. К концу года пройдём лицензирование медицинской деятельности и приступим к работе, — рассказал главный врач Иволгинской ЦРБ Александр Цыдыпов.
В Иволгинском районе Бурятии строят врачебную амбулаторию
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