Всего было собрано более 10 мешков мусора
Сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства приняли участие в субботнике, который прошёл в Улан-Удэ. Лесники очистили от мусора дорогу в посёлок Энергетик.
В мешки участников попадались бутылки, пластик, бумага, банки и многое другое. Всего было собрано более 10 мешков мусора.
- Чаще всего встречается бытовой мусор, который, скорее всего, выкидывают из окон машин. Мы каждый год убираемся тут и заметили, что с каждым годом мусора становится меньше. Судя по всему, местные жители стали бережнее относится к окружающей среде, - отметили сотрудники агентства.
«Чистота и порядок зависят от каждого из нас, от нашей культуры и отношения к природе. Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила санитарной безопасности в лесах и населённых пунктах», - добавили в пресс-службе агентства.
В Бурятии лесники очистили дорогу от мусора
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Всего было собрано более 10 мешков мусора
Стоимость минерала составила более 8 млн рублей
Цены на материалы выросли
На горожанку завели уголовное дело
Соседи жаловались на резкий неприятный запах, исходящий от квартиры
После убийства обвиняемый явился в суд, сдался полицейским
Необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат ФЛГ
Сформированы и уже работают группы по контролю отелей, гостиниц, гостевых домов
Женщина пыталась убежать с чужим мобильным телефоном
В выходные дни не будут работать банкетные залы и ночные клубы
Дано поручение об усилении контроля при заселении туристов
Победителем признан осуждённый из улан-удэнской колонии
Мужчина ранее неоднократно судим
Ранее мужчина не судим
Чужие вещи мужчина планировал продать, но не успел