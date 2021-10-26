В Бурятии лесники очистили дорогу от мусора

Всего было собрано более 10 мешков мусора



Сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства приняли участие в субботнике, который прошёл в Улан-Удэ. Лесники очистили от мусора дорогу в посёлок Энергетик.



В мешки участников попадались бутылки, пластик, бумага, банки и многое другое. Всего было собрано более 10 мешков мусора.



- Чаще всего встречается бытовой мусор, который, скорее всего, выкидывают из окон машин. Мы каждый год убираемся тут и заметили, что с каждым годом мусора становится меньше. Судя по всему, местные жители стали бережнее относится к окружающей среде, - отметили сотрудники агентства.



«Чистота и порядок зависят от каждого из нас, от нашей культуры и отношения к природе. Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила санитарной безопасности в лесах и населённых пунктах», - добавили в пресс-службе агентства.

