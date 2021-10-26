Необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат ФЛГ
Бурятская республиканская станция переливания крови сообщает, что 6 ноября – рабочая суббота. Станция переливания крови будет работать в обычном режиме – прием доноров с 8:00 до 13:00.
- Напоминаем для желающих выполнить донацию, избегайте накануне и утром перед дачей крови жирной, мясной и молочной пищи. Отметим, что лица, переболевшие COVID-19, отводятся от донорства при лёгкой и средней форме заболевания на 1 месяц и на 4 месяца после тяжёлого течения заболевания, осложнённого пневмонией, - отметили здесь.
После второй прививки от COVID-19 срок отвода составляет 30 календарных дней. После прививки от сезонного гриппа отвод составляет 10 дней. Необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат ФЛГ.
В Улан-Удэ доноры могут сдать кровь в субботу
Общество, Фото:
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